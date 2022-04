Aantal zweefvliegen op de Veluwe met 80 procent gedaald

Veertig jaar lang heeft de Utrechtse ecoloog Aat Barendregt zo'n 250 keer een rondje van 3 kilometer gemaakt over een deel van de Veluwe. Hij deed dat met een net waarin hij insecten ving. In het begin vond hij daar tientallen soorten in. "Nu mag je blij zijn als er één of twee van die soorten in het net zitten", zegt Barendregt tegen Trouw.

De uitkomsten van het onderzoek op de Veluwe lijken op die van een onderzoek in Duitsland. In 2017 bleek dat in de Duitse natuur driekwart minder insecten leven dan 30 jaar daarvoor.

Nederlandse ecologen zeiden toen al dat er geen reden is om aan te nemen dat het in de Nederlandse natuur beter gaat. Later onderzoek in De Kaaistoep in Noord-Brabant en Wijster in Drenthe bevestigde dat vermoeden.

Slecht voor de diversiteit

De afname van zweefvliegjes is niet alleen nadelig voor planten, het is ook slecht voor de diversiteit. Jongejans heeft hoop dat het tij nog te keren is. Ander onderzoek naar waterinsecten heeft aangetoond dat het aantal waterinsecten toeneemt als de waterkwaliteit verbetert. "Insecten kunnen zich redelijk snel voortplanten, dus de verwachting is dat ze terug kunnen veren."

Op dit moment wordt er hard gewerkt op de Veluwe om de effecten van stikstofuitstoot te bestrijden, zegt Jongejans. Maar er moet volgens hem ook gedacht worden aan het aanpakken van de bronnen van de uitstoot.

Een zweefvliegje in actie: