Steun voor Poetin op Trump-rally: 'Lastig om te geloven wat je op tv ziet'

De Amerikaanse president Biden krijgt sinds het begin van de oorlog steeds een meerderheid van het Congres achter hulp aan Oekraïne en sancties tegen Rusland. Maar een groepje rechtse Republikeinen vindt de Russische president Poetin zo gek nog niet. Zij verzetten zich in het Congres tegen militaire steun aan Oekraïne, sommigen noemen de Oekraïense president Zelensky een "misdadiger die staat voor woke ideologieën".

Aanhangers van oud-president Trump, nog altijd zeer machtig in de partij, neigen naar steun voor Ruslands oorlog in Oekraïne, om zeer uiteenlopende redenen. Sommigen twijfelen aan de feiten die naar buiten komen, anderen geloven dat president Biden belangen heeft en informatie achterhoudt. Russische propaganda dat de Oekrainers nazi's zijn en chemische wapens ontwikkelen, wordt veel gedeeld.

Soms is het gewoonweg bewondering voor president Poetin. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester was op een bijeenkomst van Trump in Selma, North Carolina, en sprak daar met diens achterban over de oorlog in Oekraïne.