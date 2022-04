Syrische reddingswerkers helpen Oekraïne: 'Niemand heeft meer ervaring dan wij'

In Syrisch oppositiegebied weten ze als geen ander wat het is om gebombardeerd te worden door het Russische leger. Sinds 2015 steunen de Russen president Assad die daardoor weer stevig in het zadel zit.

Vrijwilligers onder de naam de 'Witte Helmen' spelen een belangrijke rol bij het redden van slachtoffers van de Russische aanvallen. Al jaren halen ze met gevaar voor eigen leven doden en gewonden uit de puinhopen. Daarbij zijn honderden Witte Helmen om het leven gekomen.

Ook filmen ze tijdens hun werk bewijsmateriaal. Met GoPro cameraatjes op hun helm verzamelen ze materiaal dat later als bewijs gebruikt kan worden.

Toen de reddingswerkers de eerste beelden uit Oekraïne zagen, was er direct herkenning. Burgerdoelen en infrastructuur waaronder ziekenhuizen die geraakt worden. De omsingeling van steden. En dus wilden ze iets doen. Vanuit het oppositiegebied van Syrië delen ze nu hun kennis van het redden van slachtoffers na Russische bombardementen. In de hoop dat hun unieke ervaring met deze gemeenschappelijke vijand levens zal redden in Oekraïne.

Een lokaal team in Syrië filmde de Witte Helmen terwijl ze de instructievideo's maakten voor Oekraïners. De video's worden gedeeld met Oekraïense reddingwerkers en via sociale media. Bekijk hier hoe ze dat doen en waarom: