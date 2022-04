Monsterfile Dover neemt af, 'producten voor EU nu wel minder vers'

De enorme file van vrachtwagens die vanuit de Engelse havenstad Dover met de boot naar het vasteland van Europa willen, wordt sinds gisteren kleiner. Dat meldt de BBC. Vervoerders waarschuwen wel dat de kwaliteit van verse producten afneemt door het lange wachten.

De Britse vleesverwerkersvereniging (BMPA) zegt dat een aantal vrachtwagens een of twee dagen vaststonden. "Wanneer dergelijke vertragingen optreden, vermindert de houdbaarheid en de waarde van het product", zegt topman Nick Allen van de BMPA.

"Als producten te laat of minder vers worden geleverd, raken we in de EU klanten kwijt", denkt Allen. "Die zoeken dan leveranciers in andere landen die wél op tijd bezorgen."

'Voorrang niet realistisch'

Britse vervoerders willen een systeem waarin vrachtwagens met beperkt houdbare producten bij drukte voorrang krijgen in de rij. Maar volgens minister Eustice van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken is het moeilijk om zo'n systeem in korte tijd en voor heel veel vrachtwagens op te zetten.

"Je moet iets bedenken om de vrachtwagens te registreren, in een bepaald gebied bij elkaar te krijgen en daarna langs het andere verkeer te leiden om op de veerboot te komen", zegt hij tegen de BBC. Volgens hem moet de nadruk nu liggen op het wegwerken van de achterstanden om alles weer in beweging te krijgen.

Combinatie van factoren

Minister Eustice spreekt van een tijdelijk probleem, onder meer veroorzaakt door een toename van het verkeer aan het begin van de paasperiode. Sinds vrijdag stond het vrachtverkeer naar de haven helemaal vast.

De opstopping werd nog verergerd door technische problemen bij de Britse douane en personeelsproblemen bij rederij P&O Ferries. Die maatschappij voert normaal gesproken een derde van de oversteken naar het Europese vasteland uit, maar vaart al enkele weken niet. Andere rederijen konden de extra vraag niet meer aan.

Sommige chauffeurs stonden meer dan 24 uur vast voor ze de oversteek konden maken. Op het hoogtepunt stond er meer dan 30 kilometer file, met zo'n 2000 vrachtwagens.

Vanuit de lucht zag het er zo uit: