A27 uren dicht voor bergen gekantelde vrachtwagen bij Bilthoven

De snelweg A27 is sinds 11.00 uur vanaf knooppunt Eemnes in zuidelijke richting afgesloten om een vrachtwagen te kunnen bergen die vanochtend kantelde bij Bilthoven. Het verkeer in de richting van Utrecht wordt omgeleid via de A1 en de A28. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tegen 15.00 uur weer vrij is.

Vanochtend werden al twee rijstroken afgesloten, wat leidde tot meer dan een uur vertraging in de spits. Tot 11.00 uur was er nog een rijstrook dicht.

Volgens Rijkswaterstaat is de chauffeur niet gewond geraakt.

De vrachtwagen is geladen met potgrond: