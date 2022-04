Meer dan 800 molenaars vestigen moeiteloos wereldrecord

Kreuning is er eerlijk over, de wereldrecordpoging van vanochtend was vooral bedoeld om aandacht te vragen voor het ambacht van molenaar. Het Gilde heeft in zijn vijftigjarig bestaan zo'n 2300 molenaars opgeleid, Voor het merendeel zijn dat vrijwilligers, maar ook de vijftig molenaars die er later hun beroep van hebben gemaakt zijn door het Gilde opgeleid. Maar de belangstelling om de opleiding te doen loopt terug.

"De gemiddelde leeftijd van een molenaar is nu 61. Dan moet er toch aanwas komen", zegt Kreuning.

Molens draaien niet zonder molenaar

"Het is niet zozeer de vergrijzing", zegt Harry Eskes van meelmolen Kyck over den Dyck in Dordrecht bij Rijnmond. "Een deel van de molenaars is 75-plus. Die vinden het leuk, hebben ervoor gestudeerd. We hebben ook molenaars van nog geen 40 jaar. Ik denk dat het meer de onbekendheid is; dat molenaar zijn echt een beroep is. En dat molens niet draaien zonder een molenaar."

Beetje fysiek sterk

Eskes leidt zelf mensen op en benadrukt dat het echt een ouderwets ambacht is. "Het is een beroep voor jong en oud, maar je moet wel gezond zijn en een beetje fysiek sterk. Het is zwaar werk om de trappen steeds op en af te lopen. Onze molen bijvoorbeeld heeft negen zolders, hij is 32 meter hoog."