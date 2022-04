Dilemma voor herdenkingscomités: zijn Russen nog welkom?

Herdenken en politiek

Zondag bij de herdenking in Amsterdam van de bevrijding van concentratiekamp Ravensbrück is de Russische ambassadeur ook niet uitgenodigd. Voorzitter Agnes Dessing van de Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück: "De Russen hebben het concentratiekamp bevrijd. Desondanks vinden we dat de Russische diplomaat er dit jaar echt niet bij kan zijn."

Anders dan bij de herdenking van vandaag zijn ambassadeurs van onder andere de Verenigde Staten en Duitsland wel welkom bij de Ravensbrück-herdenking, bij het monument aan de oostzijde van het Museumplein.

Voorzitter Jacques Grishaver van het Auschwitz Comité staat anders in de discussie. Hij vindt dat herdenken en politiek niet vermengd moeten worden. Volgens hem zouden de Russen de herdenking kunnen bijwonen. "We herdenken dat wat er toen is gebeurd. We blijven het liefst ver weg van alle politiek. De Russen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog kampen bevrijd, ook Auschwitz." Grishaver kan een eventuele discussie over Russische vertegenwoordiging nog wel voor zich uitschuiven, want de jaarlijkse herdenking is in januari.

Volgens NIOD-onderzoeker Kees Ribbens is het een lastig dilemma voor herdenkingscomités. Ook hij wijst erop dat de Russen destijds diverse concentratiekampen hebben bevrijd, maar de retoriek van het huidige bewind vindt hij stuitend. Ribbens: "Poetin spreekt steeds weer over denazificatie van Oekraïne. Deze verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog misbruikt hij om het land aan te vallen."

Een woordvoerder van het Comité 4 en 5 mei zegt dat elk comité dat zelf bepaalt of er Russen worden uitgenodigd. Op 4 mei bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam speelt de vraag in elk geval niet. Bij deze herdenking zijn nooit internationale vertegenwoordigers aanwezig.