Laatste officiële herdenking schietpartij Alphen aan den Rijn

Met een korte plechtigheid in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn, zijn vanmiddag de slachtoffers herdacht van de schietpartij, vandaag precies elf jaar geleden. Nabestaanden en hoogwaardigheidsbekleders legden bloemen bij het monument.

De 24-jarige Tristan van der Vlis schoot op een zonnige zaterdagmiddag in en bij het winkelcentrum zes willekeurige mensen dood. Daarna benam hij zichzelf het leven.

Vandaag was de laatste officiële herdenking, zegt Cees van Leeuwen van de Raad van Kerken bij Omroep West.

Eigenlijk wilde de Raad van Kerken na tien jaar stoppen met het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst. Maar omdat er vorig jaar wegens corona slechts een sobere plechtigheid was, is er vandaag nog één keer een samenkomst georganiseerd. Van Leeuwen: "We vinden dat het niet meer aan ons is om een herdenking te organiseren."

"Ik begrijp dat dit niet eeuwig kan duren", reageert Ben Deutekom, wiens vader Frans (80) een van de dodelijke slachtoffers was. "Maar voor mij is het niet de laatste herdenking. Volgend jaar ben ik hier gewoon weer."

Behoefte aan geweld moet verdwijnen

"We moeten stil blijven staan bij wat er is gebeurd", vindt ook Hannah Postma. Zij werd op 9 april 2011 door een kogel geraakt, liep een dwarslaesie op en zit sindsdien in een rolstoel. Postma heeft alle herdenkingen bijgewoond, omdat ze vindt dat de schietpartij niet alleen de Ridderhof treft. "Het is niet zo belangrijk dat er om 12.00 uur bloemen worden neergelegd, maar wel dat er aandacht wordt besteed aan wat er is gebeurd. En wat we als maatschappij kunnen doen om zoiets te voorkomen. De sfeer waarin behoefte is aan schieten en geweld moet verdwijnen."