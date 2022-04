Waterschorpioen is insect van het jaar, voor de veenmol en het zanddakje

De waterschorpioen is uitgeroepen tot het insect van het jaar. Het beestje kreeg 53 procent van de stemmen in de verkiezing die georganiseerd werd door Taxon Foundation, EIS kenniscentrum Insecten en de Nederlandse Entomologische Vereniging.

De uitslag werd vanochtend bekendgemaakt in het NOS Radio 1 Journaal door entomoloog en initiatiefnemer van de verkiezing Aglaia Bouma.

De waterschorpioen lijkt op een schorpioen, maar is dat niet. Het dier, waarvan de Latijnse naam nepa cinera is, is een wants. Verder is de staart, die vaak omhoog gericht is, eigenlijk geen staart maar een soort snorkel.

Daarmee haalt het beestje adem terwijl hij langs de oevers net onder het wateroppervlak zit. Waterschorpioenen zijn afhankelijk van waterplanten. Daar kunnen ze zich aan vastklampen, want het zijn slechte zwemmers.

Tof en bizar

Entomoloog Bouma denkt dat vooral de oproep van cabaretier Pieter Derks ervoor heeft gezorgd dat de waterschorpioen de uitverkiezing heeft gewonnen. Alle genomineerde insecten waren gekoppeld aan een bekende Nederlander die als ambassadeur optrad voor het insect.

Derks zei afgelopen week in zijn bijdrage in tv-programma Avondshow Stand-ups van Arjen Lubach dat de waterschorpioen overal ter wereld muggensoorten eet die malaria en het westnijlvirus verspreiden. Derks zei daarover dat de waterschorpioen daarom op dit moment meer aan virusbestrijding doet dan minister van Volksgezondheid Kuipers.

De bijdrage van Derks: