Politie test drone die zelfstandig naar incidenten vliegt

De politie oefent in Enschede met een automatische drone die zelfstandig naar incidenten toe kan vliegen. Zo'n drone kan beelden doorzetten, waarmee de politie inschat hoeveel hulpverlening er nodig is.

De drone kan er ook voor zorgen dat verdachten sneller en vaker gepakt worden. "Eerder zicht op de situatie leidt tot betere beslissingen", stelt de politie.

Een opdracht vanuit de meldkamer activeert de drone. Hij beslist daarna zelf wat de snelste route is en of hij erheen kan vliegen. Bij harde wind is dat bijvoorbeeld niet mogelijk. Als hij uitvliegt dan stijgt de drone verticaal op om vervolgens zijn weg horizontaal te vervolgen. Met zo'n 80 kilometer per uur is het vliegtuigje snel op zijn bestemming om live beelden te maken.

Zo stijgt de drone op: