Vertraging bij afhandeling smartegeld aardbevingsgebied

Het afhandelen van de aanvragen voor smartegeld in het aardbevingsgebied in Groningen loopt vertraging op. In de gemeente Eemsdelta zijn sinds november vorig jaar ruim 4700 aanvragen gedaan. Daarvan zijn er nog maar 800 afgehandeld.

"Gezien het aantal nu lopende aanvragen willen we eerst meer aanvragen afhandelen voordat de regeling in de volgende plaatsen start", laat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) weten bij RTV Noord.

5000 euro

Sinds vorig najaar bestaat voor gedupeerden van aardbevingen de mogelijkheid om naast een 'gewone' schadevergoeding ook een vergoeding voor immateriële schade aan te vragen; het IMG spreekt over een vergoeding voor geestelijk leed en verdriet. De immateriële schadevergoeding, ook wel smartegeld genoemd, kan oplopen tot 5000 euro per gedupeerde.

Probleem is dat de gedupeerden zelf bewijsstukken moeten aanleveren. In een ideaal scenario, zegt het IMG, zou die papierhandel voorkomen kunnen worden. Bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is bekend in welke woning een gedupeerde woont. Maar de uitwisseling van informatie tussen die coördinator en het IMG verloopt in de praktijk moeizaam. "We zijn er al van uitgegaan dat het op basis van de gegevens van de NCG niet 100 procent zou kloppen", stelt een woordvoerder van het IMG vast. "Dat ging bij de waardedalingsregeling ook mis."

Veel gedupeerden

Het IMG heeft de smartegeldregeling opgesplitst in gebieden om het werk behapbaar te houden. Er wordt vanuit de kern van het aardbevingsgebied naar buiten toe gewerkt. De regeling begon in plaatsen als Loppersum en Appingedam, waar de gevolgen van de gaswinning vaak het grootst zijn. Juist daar hebben relatief veel mensen met de versterking te maken, waardoor de controle van de gegevens en de afhandeling langer duurt dan gedacht.

Door de vertraging schuift nu alles op. De start in het dorp Wagenborgen stond bijvoorbeeld gepland voor afgelopen maand, maar verschuift door de vertraging naar deze maand. Inwoners van Delfzijl zouden deze maand hun schadevergoeding mogen indienen, maar zijn nu pas volgende maand aan de beurt.

Door alles op te schuiven, wil het schadeloket voorkomen dat er aanvragen binnenkomen die vervolgens op een stapel belanden. Dat zou volgens het IMG leiden tot vertraging, maar ook tot onzekerheid bij gedupeerden.

Tot nu toe is bij 94 procent van alle aanvragen smartegeld toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van 2,3 miljoen euro.