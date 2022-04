Eerste veerboot - met vier uur vertraging - vanuit Groningen naar Noorwegen vertrokken

De eerste veerboot tussen de Eemshaven in Groningen en Noorwegen is donderdagavond vertrokken. MS Romantika vaart voortaan drie keer per week van en naar Kristiansand.

Er is twee jaar lang toegewerkt naar deze eerste oversteek. Voor de ferry is een nieuwe terminal opgetuigd. Inmiddels hebben 80.000 mensen een plek geboekt op de veerboot van initiatiefnemer Holland Norway Lines.

Het schip vertrok donderdag ruim vier uur later dan gepland vanwege harde wind. "Een tegenvaller, maar geen drama", zegt Jurjen Gravendeel van Holland Norway Lines tegen RTV Noord. Hij denkt dat de ferry nog steeds op het geplande tijdstip in Kristiansand kan aankomen. "Zeker als we de wind mee hebben, kunnen we enorm veel tijd inhalen."

2500 passagiers

Het schip van bijna 200 meter lang heeft ruimte voor 2500 passagiers. Ook auto's, caravans en vrachtwagens kunnen mee. De reis tussen Eemshaven en Kristiansand duurt 18 uur.

RTV Noord nam voor vertrek een kijkje aan boord van de veerboot: