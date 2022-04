Politie vindt explosieven in in beslag genomen voertuig Amsterdam

De politie heeft in Amsterdam explosieven gevonden in een voertuig dat in beslag was genomen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt de explosieven.

Onduidelijk is ook nog om wat voor voertuig het gaat. Het stond op een terrein van de politie aan de Johan Huizingalaan. Daar staan auto's die in beslag zijn genomen, schrijven AT5 en NH Nieuws.