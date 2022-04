Tot 20 jaar cel geëist in hoger beroep Arnhemse terreurverdachten

Tegen de Arnhemse terreurverdachten Shevan A., Morat M. en Wail el A. zijn in hoger beroep celstraffen tot twintig jaar geëist. De advocaat-generaal benadrukte tijdens de zitting dat het belangrijk is dat de mannen zijn gearresteerd en niet "als martelaar" zijn gestorven, zoals hun plan was.

De advocaat-generaal refereerde aan diverse afgeluisterde gesprekken en chats waarin de mannen over de martelaarsdood en het paradijs spraken. "Deze mannen moeten zich voor de rechter verantwoorden voor hun plannen", zei hij in de extra beveiligde locatie van het Haagse gerechtshof in Rotterdam.

De mannen behoren tot de groep die in oktober 2020 is veroordeeld tot celstraffen tussen de tien en zeventien jaar voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in Nederland en het vormen van een terreurorganisatie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren de verdachten van plan om een festival binnen te dringen en daar rond te schieten en handgranaten tot ontploffing te brengen. De verdachten wilden ook een aanslag plegen met een voertuig met explosieven, aldus het OM.

In 2018 werden zij bij een undercoveroperatie van de politie opgepakt op een vakantiepark in Limburg, waar ze met door de politie onklaar gemaakte kalasjnikovs oefenden en bomvesten pasten.

De undercoveractie van de politie is uitgebreid gefilmd met verborgen camera's. Hieronder is te horen hoe de mannen verschillende plannen voor een aanslag bedenken. Ook is te zien hoe ze bij hun arrestatie agenten onder schot houden: