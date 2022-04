'Vrijspraak ligt klaar in zaak-Khashoggi na overdracht van Turkije aan Saudi-Arabië'

Turkije-correspondent Mitra Nazar:

We weten dat Saudi-Arabië druk heeft gezet op Turkije om de zaak-Khashoggi stop te zetten. Nu is de situatie voor Turkije anders dan een paar jaar geleden. Erdogan is flink bezig de banden met de Saudi's aan te halen. Er is weer diplomatiek contact en er zijn bezoekjes over en weer.

Voor Turkije is dit van belang omdat er in Saudi-Arabië geld zit dat men hier hard nodig heeft. De Turkse munt is gecrasht en dit land kent een ongekend hoge inflatie.

President Erdogan bezoekt de Saudische koning binnenkort, nog tijdens de ramadan. Dat de rechtbank dit besluit nu neemt, vlak voor zo'n verzoenende ontmoeting, is natuurlijk geen toeval.