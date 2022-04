Aanhouding voor overval zoon reality-ster Peter Gillis

De politie heeft iemand aangehouden voor de overval op Mark Gillis, zoon van SBS-realityster Peter Gillis. Het gaat om een 39-jarige man uit Den Bosch.

Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar in zijn woning in Ommel overvallen door zeker drie daders. Het slachtoffer werd bij thuiskomst rond 03.15 uur overmeesterd door drie mannen, die hem mishandelden. Binnen werd hij vastgehouden, terwijl de daders zijn chalet doorzochten.

Uiteindelijk gingen ze er met een vooralsnog onbekende buit vandoor. Gillis werd gewond achtergelaten.

Dna-match

De verdachte die is opgepakt kwam aan het licht na een match in de dna-databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Het dna werd gevonden in de woning van Gillis.

De politie zegt dat het onderzoek naar de overval doorgaat. "We zijn nog steeds op zoek naar twee, maar zelfs mogelijk drie, andere daders."