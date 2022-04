Politie schiet gericht op busje dat op agenten inreed

In Zuid-Holland heeft de politie gericht geschoten op een busje dat meerdere keren inreed op agenten. Het voertuig werd achtervolgd na een melding van een mishandeling.

Details over hoe of waar de achtervolging begon zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het busje in Oegstgeest en Sassenheim inreed op politieauto's die de weg blokkeerden. Hierbij hebben agenten gericht op de bus geschoten.

Op beelden van het busje zijn vijf kogelgaten te zien: