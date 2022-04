Johnson vindt dat trans vrouwen niet moeten meedoen aan vrouwensporten

Correspondent Fleur Launspach:

Deze opmerkingen van Johnson zijn onderdeel van wat we in het Verenigd Koninkrijk 'Culture Wars' noemen. Het zijn maatschappelijke discussies die gaan over gender, seksualiteit, kleur of achtergrond, en over wat wel of niet als 'politiek correct' wordt gezien in deze tijd.

Inmiddels worden dit soort discussies in de politiek ook gebruikt als een stok om de oppositie mee te slaan. Zo is de Labour Partij veelal progressief op dit soort thema's, terwijl de Conservatieve Partij - de naam zegt het al - liever dingen bij hetzelfde houdt.

Premier Johnson maakt regelmatig opmerkingen waarvan hij weet dat het punten scoort bij zijn achterban. Zo begon hij laatst een speech met: 'Goedenavond dames en heren. Of zoals de Labour-leider Keir Starmer zou zeggen: mensen die als man of vrouw zijn geboren.' Met de lokale verkiezingen in aantocht kunnen we nog veel van dit soort scherpe opmerkingen verwachten.