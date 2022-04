14-jarige jongen kreeg stroomstoot en werd met mes in gezicht gekrast

In Helmond is een 14-jarige jongen gewond geraakt bij een poging tot beroving en mishandeling. Volgens de politie werd de jongen door twee jongens de bosjes ingetrokken, kreeg hij een stroomstoot en werd hij met een steekwapen in zijn gezicht gekrast.

De jongen was vanochtend op de fiets vanuit zijn woonplaats Helmond onderweg naar zijn school in Eindhoven. Op een fietspad tussen de twee plaatsen zag de scholier iemand op zijn hurken zitten. De jongen stopte en vroeg of hij misschien hulp nodig had.

Volgens de politie sprong de gehurkte persoon daarna op en probeerde hij de jongen te raken met een stroomstootwapen. De scholier sloeg het stroomstootwapen uit zijn handen maar werd daarna door een tweede jongen van achteren bij zijn nek gegrepen.

De scholier kreeg een stroomstoot en werd daarna met zijn fiets en rugzak de bosjes in getrokken. "De rugzak werd doorzocht maar hier werd niets van waarde aangetroffen", zegt de politie. Een van de daders kraste daarna met een steekwapen in het gezicht van de jongen.

Politie op zoek naar de daders

Het slachtoffer probeerde volgens de politie nog te vluchten terwijl de dader met elkaar in gesprek waren, maar dit mislukte. Een van de daders haalde nog met het steekwapen uit in de richting van het slachtoffer waarbij zijn jas werd geraakt. Daarna sloegen de twee op de vlucht, meldt Omroep Brabant.

De politie heeft in de omgeving met speurhonden en helikopter gezocht, maar dit heeft niets opgeleverd. De jongen is door ambulancepersoneel behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. "Uiteraard is het slachtoffer erg geschrokken van wat hem is overkomen", aldus de politie.

De politie is op zoek naar getuigen en heeft ook een signalement verspreid van twee daders. Het zou gaan om twee witte jongens tussen 14 en 17 jaar oud.