Nederlands Dagblad: Oekraïne pakte journalist op vanwege vriendschap met Baudet

De Nederlandse oorlogsverslaggever Robert Dulmers is door Oekraïne het land uit gezet vanwege zijn vriendschap met FvD-leider Thierry Baudet. Dat zei hoofdredacteur Sjirk Kuijper van het Nederlands Dagblad in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Het Nederlands Dagblad is de opdrachtgever van Dulmers die voor de krant verslag deed over de oorlog in Oekraïne. Vlak voor de uitzending van Spraakmakers hoorde Kuijper nieuwe informatie over de uitzetting, vertelde hij.

"Inmiddels krijg ik informatie dat iemand op Facebook in Oekraïne op zondagochtend berichten verspreidde met 'Zoek deze man'", vertelt Kuijper. "Op de een of andere manier is tot Oekraïense activisten doorgedrongen dat onze verslaggever tot 2016 een relatie had met Thierry Baudet. Dat wisten wij overigens toen wij in februari contact met Dulmers hadden."

Baudet twittert regelmatig over misdaden die Oekraïense militairen zouden begaan. Namens Forum voor Democratie heeft hij begrip getoond voor de Russische president Poetin en de Russische inval in Oekraïne nooit veroordeeld.