Muzikant Jan Rot annuleert optredens: 'Heb nog een paar weken te leven'

Zanger, vertaler en componist Jan Rot heeft al zijn optredens geannuleerd. De muzikant is ernstig ziek en heeft nog een paar weken te leven, schrijft hij op zijn Facebookpagina. Eind deze maand zou hij in het Rotterdamse theater Nieuwe Luxor een afscheidsconcert geven. Voor die avond stonden gastoptredens van onder anderen Trijntje Oosterhuis, Lucky Fonz III en Richard Groenendijk gepland.

"Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog - zoals verwacht - een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb. Mijn conditie holt achteruit", schrijft Rot.

Bijzondere tijd

In mei werden bij een operatie tumoren uit zijn maag en darmen gehaald. Twee maanden later bleek dat herstel niet meer mogelijk was. Rot liet toen weten tot het laatste moment te willen optreden.

Op Facebook schrijft Rot nu de laatste weken met zijn gezin te willen doorbrengen. "Ik hoop er met mijn gezin nog een bijzondere tijd van te maken en dank iedereen voor alle warmte, steun en applaus de afgelopen decennia", aldus de artiest.

Rot schreef muziek voor onder anderen Rob de Nijs en Boudewijn de Groot. In totaal heeft hij meer dan 800 nummers op zijn naam staan. Ook vertaalde hij talloze musicals, waaronder Hair en Hello, Dolly!

Over zijn ziekte schreef hij de afgelopen maanden columns voor het AD. Ook deed hij opnieuw mee aan kennisquiz De slimste mens, een van zijn laatste wensen. Hij kwam tot en met de kwartfinale.