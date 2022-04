Het was druk bij de pomp: bijna 50 procent vaker getankt op dag van accijnsverlaging

De brandstofprijzen waren al hoog en door de oorlog in Oekraïne bereikten ze de afgelopen tijd recordhoogten. Om de pijn te verzachten besloot het kabinet de accijns op brandstof te verlagen, met 17 cent per liter voor benzine en 11 cent voor diesel. Die verlaging ging dus 1 april in en duurt in principe tot eind dit jaar.