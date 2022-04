Personeel Tata Steel staakt voor betere cao en blokkeert toegangspoort

Zo'n honderd werknemers van Tata Steel hebben vanmorgen hun werk korte tijd stilgelegd uit onvrede over het moeizame cao-overleg. Ze verzamelden zich in de kantine van het bedrijf in IJmuiden, waar ze uitleg eisten van personeelsdirecteur Guido Bockting. Hij onderhandelt vandaag weer met de FNV over nieuwe cao-afspraken.

Ook blokkeerden de werknemers volgens NH Nieuws de toegangspoort van het bedrijf. Daardoor ontstond een file op de toevoerwegen naar het staalbedrijf. De werknemers willen met de actie een signaal afgeven aan de directie.

Eisen en aanbod

De vakbond eist een bruto loonsverhoging van 150 euro per maand, naast een automatische prijscompensatie. Maar de directie wil niet verder gaan dan een loonbod van 2 procent in combinatie met een loonsverhoging van 60 euro per maand.

