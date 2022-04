Ed Sheeran wint plagiaatzaak over hit 'Shape of You'

De Britse zanger Ed Sheeran heeft de plagiaatzaak gewonnen over zijn hit Shape of You, het best verkochte nummer in het Verenigd Koninkrijk van 2017.

Zijn landgenoot Sami Chokri beweerde dat Shape of You deels een kopie is van het nummer Oh Why, dat hij onder de naam Sami Switch twee jaar eerder had uitgebracht.

Een rechtbank in Londen stelde hem echter in het ongelijk. De rechter erkent dat er overeenkomsten zijn tussen beide nummers, maar ook belangrijke verschillen. Hij oordeelde dat Sheeran "noch opzettelijk, noch onbewust" een deel van Oh Why had gekopieerd.

Schikking

Het was niet de eerste keer dat Sheeran voor plagiaat was aangeklaagd. In 2017 trof hij een schikking over zijn nummer Photograph uit 2014. Twee songschrijvers eisten 19 miljoen euro omdat Sheeran tekst, zangstijlen en de melodie van een nummer zou hebben overgenomen.

Het nummer Shape of You: