'Tekenen van genocide' in Oekraïne, maar dat moet nog wel bewezen worden

Toen president Zelensky deze week vermoeid en aangedaan de pers toesprak in Boetsja, liet hij er geen twijfel over bestaan. "Dit zijn oorlogsmisdaden die door de wereld zullen worden erkend als genocide." In het plaatsje was duidelijk geworden hoe het Russische leger had huisgehouden in bezet gebied. Tientallen, misschien wel honderden burgers die waren geëxecuteerd, vaak met de handen vastgebonden achter de rug.

De afgelopen dagen wordt de schaal van het geweld steeds duidelijker. Ook in andere plaatsjes - zoals Stary Bykiv en Hostomel - zijn Oekraïners vermoord en op straat of in een massagraf achtergelaten. Verder is uit satellietbeelden gebleken dat veel van de slachtoffers in Boetsja al weken geleden zijn gedood.

"Ik dacht eerst dat dit was gedaan in een razernij tijdens de terugtrekking", zegt hoogleraar holocaust- en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam Ugur Ümit Üngör. "Maar als de lijken er al weken lagen, dan lijkt het te gaan om beleid om een 'zuivering' uit te voeren." In het Russisch bestaat het begrip zatsjistka - zuivering. Dat is eerder ook tijdens de oorlogen in Tsjetsjenië ingezet, merkt Üngör op. Russen trokken toen ook dorpen binnen en interpreteerden ruim wie ze wilden ombrengen.

Volgens de hoogleraar - verbonden aan het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) in Amsterdam - zijn er "tekenen van een begin van een genocidale campagne", waarover de komende dagen meer duidelijk moet worden. Al wil hij wel voorzichtig zijn met deze term. "Bij genocide is het belangrijk om kalm naar de feiten te kijken, en niet direct conclusies te trekken."