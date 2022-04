Opnieuw invallen bij Duitse neonazi’s, 'willen nazi-wijk stichten'

Sommige bewegingen bestaan al tientallen jaren en hebben hun oorsprong in andere landen. Zo begon Combat 18 in de jaren 90 in Groot-Brittannië, opgezet als de gewapende tak van de neonazistische groepering Blood and Honour.

Initialen van Adolf Hitler

Over de motieven van Combat 18 valt niet te twisten. De cijfers 1 en 8 staan voor de initialen van Adolf Hitler. Leden profileren zich met nazisymbolen en maken zich schuldig aan haat en geweld tegen buitenlanders en mensen uit linkse politieke kringen. In 2020 werd Combat 18 in Duitsland verboden, maar er zijn sterke vermoedens dat dat weinig effect heeft gehad.

De vier opgepakte leden van Knockout 51 worden binnenkort bij een rechtbank in Karlsruhe voorgeleid. Dan moet ook duidelijk worden wat er bij de tientallen huisdoorzoekingen is gevonden. Mogelijk leiden die tot meer arrestaties.