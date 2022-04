Pakkans bij schijnzelfstandigheid is laag, zegt de Algemene Rekenkamer

Zzp'ers die als werknemer moeten worden gezien en daardoor onterecht minder belasting betalen, worden niet snel gepakt door de Belastingdienst. Want de aanpak van de zogenoemde schijnzelfstandigheid komt niet van de grond, schrijft de Algemene Rekenkamer in een onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de Belastingdienst steeds minder opdrachtgevers controleert op de inhuur van zelfstandigen. Daardoor is het aantal correcties dat de fiscus opdrachtgevers oplegt ook minder. Niet alleen opdrachtgevers lijken ertussendoor te glippen, ook zzp'ers zelf krijgen minder controles.

Sinds 2016

Voor het onderzoek zijn 1,1 miljoen aangiftes van zzp'ers bekeken om erachter te komen hoe vaak de Belastingdienst een aangifte corrigeert. De Algemene Rekenkamer ziet dat het aantal correcties terugloopt sinds 2016, toen de Wet 'Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties' (Wet DBA) werd ingevoerd.

De Rekenkamer verbindt daaraan niet de conclusie dat er minder fout gaat, maar dat de pakkans bij schijnzelfstandigheid laag is. Al jaren is er een 'handhavingsmoratorium'. Dat betekent dat de wet niet wordt gehandhaafd, en dat de Belastingdienst alleen correcties oplegt als zzp'ers of opdrachtgevers 'kwaadwillend' zijn, dat wil zeggen opzettelijk de schijn van zelfstandigheid wekken.

Het moratorium werd ingesteld omdat er veel kritiek was op de wet, maar leidt ertoe dat de fiscus al jaren niet in staat is schijnzelfstandigheid aan te pakken.