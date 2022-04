Slager vindt maar moeilijk opvolger: 'We hebben vers bloed nodig'

Klimaat

Niet iedereen vindt het erg als slagerijen verdwijnen: de meeste klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat we minder vlees moeten eten om klimaatverandering tegen te gaan. Om die reden is vijf jaar geleden 'De week zonder vlees' in het leven geroepen.

"Kinderen zijn net sponzen", zegt de initiatiefnemer Isabel Boerdam. "Dus ik hoop dat de slager hen een genuanceerd verhaal zal vertellen. Dat het ook een beetje over het klimaat en de toekomst van onze aarde gaat."

In het klaslokaal van groep zes heeft slager Spijkerman het woord 'klimaat' echter geen een keer in de mond genomen. "Ik denk dat mijn taak is om het slagersvak goed neer te zetten. Als we dan toch minder vlees moeten eten is het beter om te kiezen voor een bewust stukje ambachtelijk vlees."