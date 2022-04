Amsterdammer redde toeristen uit gracht: 'Geschreeuw ging door merg en been'

"Ik zag zoveel mensen in die kleine bus, die zo snel aan het zinken was. Vier mensen waren op het raam aan het bonzen, maar ze kwamen er niet uit. Ik zag een jongen die met zijn elleboog het raam probeerde te breken en het lukte niet. Hij zat onder het bloed. Het was zo stressvol."

Hoewel de twee vrouwen die voorin zaten het bleven proberen, ging de deur maar niet open door de druk onder water. "Ik moest mijn voeten op de zijkant van de auto zetten en met twee handen en met volle kracht de deur openen."

Dat toevallig hij daar aan de kade op een terras zat lijkt een geval van 'de juiste plek op het juiste moment'. De 29-jarige Amsterdammer duikt namelijk als hobby en heeft veel ervaring met duiken in koud water, meldt AT5. "Misschien was ik wel niet het water in gegaan als ik er geen ervaring mee had."

Toen hij de deur opende, zonk de bus steeds sneller naar de bodem. Het was cruciaal dat iedereen snel er uit zou komen. "Gelukkig kon iedereen over de stoelen heen klimmen en ontsnappen."

Stijf van de adrenaline

Twee van de negen inzittenden bleken niet kunnen te zwemmen. "Ik hield ze bij me. Een rondvaartboot parkeerde heel kundig parallel aan de bus, waardoor zij veilig de rondvaartboot op konden. Zij gaven direct dekens om op te warmen."

De hulpdiensten kwamen aanrijden toen Henk de inzittenden uit de bus had gehaald en naar de omliggende rondvaartboten bracht. Volgens hem stond iedereen op dat moment stijf van de adrenaline. "Ik had het zelfs niet koud. De ambulance arriveerde en we kregen hittedekens en een check voor onderkoeling. Iedereen was enorm gespannen. Pas toen we van de duikers van de brandweer te horen kregen dat er niemand meer in de auto zat, kwam de emotie."