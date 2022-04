Verhuurders stoppen met voordracht van nieuwe huurders: 'Er wordt in gehandeld'

Vastgoedbeheerders, die voor eigenaren bepalen wie er in een nieuwe woning wonen, zeggen dat het sleutelgeld vooral bij zeer gewilde woningen wordt gevraagd. Een voorbeeld is het Hartje-complex in Eindhoven, zegt Eric Prevoo van VB&T Vastgoedmanagement.

"We merkten dat huurders er een belang kregen om een bepaald persoon in hun woning te krijgen", zegt Prevoo. "Zij gingen er bij ons op aandringen dat het per se die moest worden. Het leidde tot irritatie, wrijving en ongewenste praktijken."

Sinds maart is het daarom niet meer mogelijk om in Hartje Eindhoven een kandidaat-huurder voor te dragen. En dat bleek een bittere pil voor zittende huurders. "Het is zuur, want zij zijn gaan huren met het idee dat ze de duizenden euro's die ze voor de inrichting betaalden ook weer konden verkopen", zegt Prevoo, "Maar het is wel het risico dat ze zelf hebben genomen."

Nu zoekt VB&T dus zelf nieuwe huurders voor het complex. Spullen kunnen nog wel worden overgedragen. "Dat heeft zelfs onze voorkeur, want het is zonde om goede vloeren eruit te halen", zegt Prevoo. "Maar wij stellen nu de kandidaat voor. Die kan vervolgens overleggen met de zittende huurder. Dat leidt wél tot acceptabele prijzen."