Arrestatieteam valt basisschool binnen voor medewerker met taartmes

In een brief aan de ouders en verzorgers van de leerlingen schrijft de school dat de melding op een misverstand berustte. "De politie heeft vastgesteld dat de melding één van onze medewerkers betrof die een taartmes bij zich had om 's middags tijdens de Oekraïne-markt de taart te kunnen snijden", valt in de brief te lezen.

De melding aan de politie werd door een voorbijganger gedaan. "Die zag een persoon met een mes de school binnengaan en heeft 112 gebeld."

Hoewel het loos alarm was, zat de schrik er goed in onder de medewerkers, ouders en kinderen, zegt Ramadan. "Het is behoorlijk schrikken geweest. Dinsdag gaan de lessen gewoon weer van start, maar dan zullen wij ook bij de gebeurtenis stilstaan in de klas. Zeker als er kinderen zijn die in de war of ongerust zijn."

Daarnaast prijst de bestuursvoorzitter het werk van de politie en het team van leerkrachten. "Zij hebben een topprestatie geleverd. Alle betrokkenen hebben te goeder trouw gehandeld", zegt hij. "Liever te alert dan te laks", voegt hij tot slot toe.