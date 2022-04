Opnieuw aangifte GGD tegen ex-medewerkers om valse vaccinatiebewijzen

De koepelorganisatie van GGD's heeft aangifte gedaan tegen twee ex-uitzendkrachten. Ze zouden vaccinatiebewijzen hebben aangemaakt voor mensen die niet zijn ingeënt tegen corona. Dat deden ze op hun werkplek van de GGD.

De mogelijke fraude werd ontdekt tijdens een digitaal onderzoek. Alle handelingen die een GGD-medewerker doet worden vastgelegd. Bij de medewerkers tegen wie aangifte is gedaan zijn daarbij met terugwerkende kracht afwijkende patronen blootgelegd.

Het onderzoek gaat verder, om nog meer mogelijke gevallen van manipulatie van vaccinatiebewijzen te ontdekken. GGD GHOR Nederland verwacht dat er meer aangiften zullen volgen.

Het is niet voor het eerst dat er potentiële gevallen van frauderende vaccinatiemedewerkers worden ontdekt. Vorig jaar liepen onder meer medewerkers van de GGD en twee doktersassistenten tegen de lamp. Voor de valse vaccinatiebewijzen werd in sommige gevallen wel 1000 euro betaald. Een aantal GGD-medewerkers is daarvoor veroordeeld.