Crimineel Mink K. opgepakt in Libanon

In Libanon zijn twee Nederlanders opgepakt die internationaal werden gezocht voor drugshandel. Een van hen is crimineel Mink K. (60), al tientallen jaren een bekende naam uit de Nederlandse onderwereld. Ook een man van 41 is opgepakt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee van betrokkenheid bij cocaïnetransporten van Zuid-Amerika naar Nederland. Daarmee zouden honderden kilo's coke zijn gemoeid. Het duo kwam in het vizier van het OM door onderschepte en gekraakte berichten.

K. wordt in verband gebracht met een partij van 370 kilo cocaïne die in 2020 in Antwerpen aankwam, verstopt tussen dozen bananen. De criminelen achter het transport raakten het zicht op de partij kwijt.

Volgens het OM blijkt uit de onderschepte berichten dat K. vanuit Libanon probeerde te achterhalen waar de drugs waren gebleven. Ze werden later dat jaar in beslag genomen in een Duitse supermarkt.