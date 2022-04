Wekdienst 2/4: Ramadan begonnen • Grote campagnebijeenkomst Macron

Wat heb je gemist?

Will Smith heeft zich teruggetrokken als lid van The Academy of Motion Picture Arts & Sciences, de organisatie achter de Oscars. Tijdens de uitreiking van de prestigieuze filmprijzen afgelopen zondag sloeg hij presentator Chris Rock in het gezicht nadat die op het podium een grap had gemaakt over Smiths vrouw.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Lerares Alona uit Oekraïne helpt een militair checkpoint aan de rand van Kiev. Ze overnacht in een huis vlakbij, waar ze ook een huisdier heeft gevonden. "Nu is het mijn zoon", zegt ze.