Rijk gaat NAM miljarden betalen voor gebruik gasopslag Norg

De Staat gaat gas- en oliebedrijf NAM miljarden euro's betalen voor het gebruik van de gasopslag bij Norg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak tussen de twee partijen, schrijft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

De opslag is eigendom van de NAM en wordt door de Staat gebruikt om het gasveld in Groningen sneller te kunnen sluiten, weet RTV Noord. De exacte kosten worden na afloop van ieder jaar berekend, maar Vijlbrief verwacht dat ze de komende jaren kunnen oplopen tot in totaal 7,5 miljard euro.

Aangelengd

De arbitragezaak vloeide voort uit gemaakte afspraken tussen de twee partijen om de gasberging bij Norg voortaan te vullen met buitenlands gas dat is aangelengd met stikstof. Het lijkt dan qua kwaliteit op Gronings gas.

Door de gasopslag te vullen met dat buitenlandse gas in plaats van Gronings gas kon 11,9 miljard kuub minder uit Groningen worden gewonnen. Daarmee werd de weg geëffend om het Groningenveld jaren eerder te sluiten.

Veiligheid

Eigenaar NAM gebruikte de opslag eerder om Gronings gas in op te slaan en op een gunstig moment te verkopen. Doordat er geen Gronings gas meer kan worden opgeslagen, valt die commerciële component weg. Sterker: de NAM moet juist extra kosten maken omdat het nagemaakt Gronings gas moet inkopen om de opslag te vullen.

Het bedrijf en het Rijk waren het er al over eens dat de overheid hiervoor een marktconforme prijs moet betalen. Vijlbrief zegt dat de uitkomst van de arbitragezaak een hoge vergoeding heeft opgeleverd, maar legt zich daarbij neer. "De veiligheid van de Groningers staat voorop. Een snelle sluiting van het Groningenveld heeft voor het kabinet onverminderd hoge prioriteit."