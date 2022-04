Schertsglas verrast nog na eeuwen: 'We zijn gefopt door onze eigen glazen'

Glazen die niet te gebruiken lijken of die direct ongecontroleerd compleet leegstromen als de drinker eenmaal is begonnen. Glazen die vol lijken maar leeg zijn, of andersom. Glazen die schunnige geluiden maken als je eruit drinkt of de gebruiker voor schut zetten met een dubbelzinnige vorm. Glaswerk kortom met een verrassing is sinds vandaag te zien in Glasmuseum Leerdam.

De tentoonstelling mag dan toepasselijk genoeg openen op 1 april, voor glasexpert Kitty Laméris en glasblazer Marc Barreda betekende het ruim tien jaar serieus onderzoek. In de catalogus bij de expositie wordt het fenomeen 'schertsglas' voor het eerst uitgebreid geboekstaafd met tientallen exemplaren van over de hele wereld.

"Mensen denken altijd dat er in de 16de of 17de eeuw niet gelachen werd, maar dit maakt meteen duidelijk wat een lol ze daar hadden", meent Laméris. "Ik denk eigenlijk dat het toen leuker was: wij gaan voor de tv zitten, maar toen moest je er echt iets van maken met familie en vrienden."

Verslaggever Peer Ulijn probeerde een paar van de schertsglazen uit: