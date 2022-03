Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid in de avond

Rijkwaterstaat waarschuwt weggebruikers ervoor dat het glad kan worden door sneeuwval. De plaatselijke gladheid begint op de Waddeneilanden en vanaf het eind van de middag is dat ook het geval voor de rest van het noorden van het land. Rijkswaterstaat zet 577 strooiwagens en 630 sneeuwschuivers in tegen de gladheid.

Vervolgens krijgt in de loop van de avond ook de rest van het land met sneeuw en gladheid te maken. De verwachting is dat dat in het zuidoosten van het land pas na middernacht het geval is. In de loop van morgenmiddag is de gladheid naar verwachting voorbij. Voor het hele land heeft het KNMI code geel afgegeven, behalve voor Limburg.

Vanochtend stond er vanwege sneeuwval in het midden en oosten van het land 800 kilometer file. Daarmee was het de drukste ochtendspits van het jaar. Er zijn geen ongelukken gebeurd als direct gevolg van het winterweer.

Een woordvoerder van de NS zegt vanavond geen problemen te verwachten voor de dienstregeling.