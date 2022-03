Duitse politie pakt vrouw op voor vergiftigen studenten

Zeven maanden na de vergiftiging van zeven studenten van de technische universiteit van Darmstadt heeft de Duitse politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 32-jarige vrouw, meldt Zeit Online. Ze wordt verdacht van poging tot moord.

De verdachte was vlak na de vergiftiging al in beeld. Omdat ze ten tijde van het incident ontoerekeningsvatbaar was, is ze opgenomen in een psychiatrische kliniek. De vrouw was sinds 2017 een student aan de universiteit. Ze kwam in beeld na een sporenanalyse van de politie.

De officier van justitie denkt dat de vrouw zich in de gaten gehouden voelde door haar slachtoffers, wat het motief zou zijn geweest voor de vergiftiging.

Melkpakken, eten en waterflesjes

In augustus vorig jaar werden de zeven studenten ziek. Zes van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van de studenten, een 30-jarige man, verkeerde in levensgevaar, maar het ging al snel beter met hem. Zijn huid was blauw geworden.

De politie ging gelijk uit van een moordaanslag en zette veertig rechercheurs op de zaak. Onderzoekers vonden onder meer een stof die ook gebruikt wordt voor GHB, meldt Der Spiegel. In hoge concentratie veroorzaakt de stof bewusteloosheid. Het gif zat in melkpakken, eten en waterflesjes.

De openbaar aanklager gaf na het incident een verklaring aan de pers: