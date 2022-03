Bussen voor evacuatie vertrokken naar zwaar belegerd Marioepol

Dat de Russen na een staakt-het-vuren de aanval op Marioepol hervatten, is volgens Peter Wijninga, defensie-expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies, zeker. "Het is de Russen alles aan gelegen Marioepol in te nemen vanwege de strategische functie in de regio, als landbrug tussen de Donbas en de Krim. En het is een belangrijke haven."

Mochten de Russen erin slagen Marioepol in te nemen en de troepenmacht te concentreren op de Donbas, dan dreigt het Oekraïense leger daar te worden omsingeld, zegt Wijninga. "Dan worden ze vanuit de Donbas aangevallen, maar ook vanuit Charkov, en dan mogelijk later ook vanuit Marioepol."

Het stadsbestuur van de belegerde stad Marioepol, in het zuidoosten van Oekraïne, deelde eerder deze beelden op sociale media. Te zien is hoe de stad is vernietigd door Russische bombardementen: