Claimstichting eist 400 miljoen van Vattenfall voor te hoge nota's

De stichting Nuon-claim eist namens ondernemers 400 miljoen euro plus rente van energiebedrijf Vattenfall, het voormalige Nuon. Volgens de stichting hebben zo'n 5000 klanten jarenlang te veel betaald voor hun stroom. Vattenfall zegt dat daar geen sprake van is en wijst erop dat klanten in de energiemarkt vrij zijn een leverancier te kiezen die het beste past.

Nuon-claim heeft een dagvaarding naar Vattenfall verstuurd. Volgens de stichting betalen sommige klanten onterecht een vergoeding voor het transport van elektriciteit. Die kosten betaalden ondernemers in het verleden aan Nuon. Toen het bedrijf werd gesplitst in een energieleverancier en een netwerkbeheerder bleef Nuon (het huidige Vattenfall) de kosten in rekening brengen, terwijl de taak van het transport juist bij de netwerkbeheerder was ondergebracht.

Het gaat om klanten met een grootverbruikaansluiting die een opslag op de rekening hebben met de omschrijving 'gecontracteerd vermogen'. EenVandaag sprak eind vorig jaar met ondernemers die vinden dat ze gedupeerd zijn.

'Onderdeel van leveringsovereenkomst'

Vattenfall ontkent de beschuldiging en zegt dat de opslag op de energierekening niets te maken heeft met de taken van een netbeheerder. "Het leveringstarief en de opbouw hiervan zijn expliciet onderdeel van de leveringsovereenkomst voor de levering van elektriciteit die een klant met Vattenfall heeft gesloten", schrijft het bedrijf.

Het bedrijf zegt de dagvaarding nader te bekijken en hierop bij Stichting Nuon-claim op terug te komen.