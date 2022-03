Kabinet garandeert gemeenten genoeg geld voor energiecompensatie

Het kabinet geeft gemeenten de garantie dat zij voldoende geld krijgen om burgers met lagere inkomens 800 euro te geven vanwege de stijgende energierekening. Het kabinet wil dat mensen die rond moeten komen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum dit bedrag krijgen.

Minister Schouten voor Armoedebeleid kwam in het Kamerdebat over de stijgende energieprijzen met een toezegging. "Als blijkt dat gemeenten meer nodig hebben, dan geven wij de garantie dat gemeenten dat ook gecompenseerd krijgen."

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zei dat zonder deze garantie sommige gemeenten huiverig zijn 800 euro uit te keren, omdat zij vrezen dat ze het dan uit eigen zak moeten betalen. Uit een rondgang van Nieuwsuur bleek dat enkele gemeenten een kleiner bedrag geven, bijvoorbeeld 200 euro. Of ze geven het bedrag aan een veel kleinere groep dan bedoeld is.

Andere gemeenten geven soms juist meer, zoals de gemeente Den Haag, die 900 euro uitkeert. Gemeenten zijn vrij om eigen beleid te voeren, maar het kabinet zegt te streven naar een duidelijke richtlijn met voldoende compensatie voor de lagere inkomens.

Kilometervergoeding

De eerdere wens uit de Kamer om ook mensen tot 130 procent van het sociaal minimum te compenseren blijkt politiek niet haalbaar. Het kabinet vindt het geen goed idee omdat dat te veel afwijkt van het minimabeleid van de meeste gemeenten. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie leggen zich daarbij neer.

Het kabinet heeft verder toegezegd te gaan kijken of het haalbaar is om de belastvrije kilometervergoeding volgend jaar al te verhogen naar ongeveer 23 cent per kilometer. Dat is een wens van de VVD die lijkt te kunnen rekenen op een Kamermeerderheid.