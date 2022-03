Europese Commissie presenteert plannen tegen wegwerpeconomie

Als je smartphone stuk gaat, zit er vaak niets anders op dan een nieuwe te kopen. Reparatie is meestal duur en ingewikkeld. Dat moet anders volgens de Europese Commissie. Die wil alleen nog maar duurzame producten in de Europese Unie en presenteerde vandaag een pakket aan voorstellen.

De regels raken alle vrijwel fysieke producten die in Europa verkocht worden. De Commissie gaat per product specifieke richtlijnen opstellen. Voedsel, diervoer en medicijnen vallen erbuiten.

Kringloopeconomie

We moeten af van take, make, break, and throw away, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. Het idee dat we iets moeten weggooien als het kapot gaat, moet volgens hem verleden tijd zijn. Een Europese kringloopeconomie moet in de plaats komen van de wegwerpeconomie.

De plannen zijn onderdeel van de Europese Green Deal, de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ze moeten Europa helpen verduurzamen. De duurzame producten zullen volgens de Commissie ertoe leiden dat er minder weggegooid hoeft te worden. Ook worden op die manier minder grondstoffen verspild. Zo is het beter voor het milieu om alleen de defecte motor van je wasmachine te vervangen, in plaats het hele apparaat bij het vuilnis te zetten.

Digitaal product paspoort

Elk product moet daarom een digitaal paspoort krijgen, waarin staat hoe het product gerecycled of gerepareerd kan worden. Ook moet daarin omschreven zijn hoe het producten precies geproduceerd is. Op die manier wordt duidelijk welke materialen gebruikt zijn en waar ze vandaan komen.

De kringloopeconomie geeft consumenten ook meer rechten, is het idee. Voordat iemand iets koopt moet duidelijk zijn hoe lang het product meegaat. Bedrijven worden verplicht om dat aan te geven. Daarnaast zullen ze de consument ook moeten informeren over de reparatiemogelijkheden. Volgens Eurocommissaris Reynders kunnen consumenten hierdoor straks bewustere keuzes maken.

De plannen gaan ook over producten die niet verkocht zijn. Nu worden die spullen vaak vernietigd terwijl ze nog wel bruikbaar zijn. Bedrijven moeten straks precies zeggen hoeveel producten ze vernietigen. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om dit helemaal te verbieden.