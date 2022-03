Proces voor verbreding A27 Amelisweerd gaat verder

Het kabinet gaat verder met het proces om de A27 bij Amelisweerd te verbreden. De aanleg ligt al tijden zeer gevoelig, ook omdat er honderden bomen moeten worden gekapt.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Harbers van Infrastructuur het begrijpelijk dat de keuze de gemoederen bezig houdt. Maar tegelijk speelt het belang van woningbouw, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, benadrukt hij. Een woordvoerder voegt eraan toe dat het ministerie niet wil dat de fileproblemen nog groter worden.

Volgens Harbers heeft de regio aangegeven dat op dit moment geen nieuw alternatief voorhanden is. Daarom houdt hij vast aan het oorspronkelijke Tracébesluit en zet hij de procedure voort. De Raad van State moet vervolgens beoordelen of het project kan doorgaan.

Bij gelijkwaardig alternatief besluit mogelijk alsnog veranderd

De minister voegt er wel aan toe dat het om een omvangrijk project gaat en dat daarom "de schop niet direct in de grond gaat". De regio blijft werken aan een alternatief en als dat er is, zal Harbers daarover overleggen. "Indien het alternatief gelijkwaardig is, kan eventueel het vastgestelde tracébesluit worden gewijzigd", schrijft de minister.

In het coalitieakkoord staat dat het kabinet samen met de regio zal bekijken of een door de regio voorgesteld alternatief de problemen oplost. Volgens Infrastructuur is dat alternatief er nu dus nog niet. De provincie en de gemeente Utrecht zeggen in een reactie dat ze in de brief de lijn van het regeerakkoord herkennen. Ze zijn "volop'' aan de slag om een alternatief te maken en hebben vertrouwen in een goede oplossing,