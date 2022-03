Rotterdammer krijgt taakstraf voor bedreigen Denk-leider Azarkan

Een 75-jarige Rotterdammer is door de Haagse politierechter veroordeeld voor een doodsbedreiging aan het adres van Denk-leider Farid Azarkan. De man kreeg een taakstraf van zestig uur, waarvan twintig uur voorwaardelijk.

Hans van der L. schreef in november 2020 een e-mail aan de Tweede Kamerfractie van Denk naar aanleiding van de onthoofding van leraar Samuel Paty in Frankrijk. Daarin schreef hij: "Mijn mening is dat alle islamieten die zich niet in de Westerse cultuur voegen, per direct dienen te worden doodgeschoten! Als ik ooit aan de macht zou komen, wil ik een klopjacht die ervoor zorgt dat jullie je nergens veilig voelen. Bij ontdekking gelijk onthoofden."

Van der L. ontkende op zitting dat de mail bedreigend bedoeld was. "Ik geef alleen mijn mening. Ik hoef het niet uit te voeren", zei hij. Hij kondigde aan in hoger beroep te gaan.

Azarkan vertelde in 2020 al over bedreigingen

Azarkan maakte op de zitting gebruik van zijn spreekrecht. Hij zei dat hij begrijpt dat mensen soms boos worden. "Wat ik niet accepteer, is dat ik bedreigd word. Ik denk dat meneer zich onvoldoende de impact ervan realiseert."

De politicus vertelde in november 2020 in NPO Radio 1-programma De Nieuws BV al dat hij en zijn kinderen bedreigd werden. De bedreigingen begonnen toen hij sprak over een petitie om het beledigen van de profeet Mohammed te verbieden. Azarkan meldde dat op internet onder meer zijn adres werd gedeeld en dat hij bedreigingen per post binnenkreeg.

Vanochtend werden in Den Haag nog meer zaken behandeld van mensen die worden verdacht van het bedreigen van politici. Zo werd de 30-jarige Jeffrey P. uit Voorburg veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur voor het bedreigen van premier Rutte. Hij schreef op de Facebookpagina van Rutte onder meer: "deze man moet juist afgeschoten worden".

Een 38-jarige man uit Gouda die het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn bedreigde kreeg een werkstraf van veertig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd.