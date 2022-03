Corona en inbraak doen Limburgs oorlogsmuseum Eyewitness de das om

Oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek sluit zijn deuren. Directeur Wim Seelen van het museum maakte dat vandaag bekend. Ondanks de groeiende belangstelling kan hij de noodzakelijke investeringen in het museum niet meer bekostigen. Het museum trok vóór corona jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers.

Directeur Seelen betwijfelt of het museum in de bestaande vorm wel genoeg bezoekers kan trekken om verder te groeien. Ook is het huidige gebouw, een villa aan de Maastrichterlaan, volgens hem niet geschikt voor verdere ontwikkeling. "Al met al heeft dit ons doen besluiten om onze museale activiteiten in de loop van 2022 te stoppen. We betreuren die keuze zeer, maar denken niettemin een gezonde afweging te hebben gemaakt", schrijft Seelen.

Na het zomerseizoen sluit het museum definitief, schrijft 1Limburg. De collectie zal na sluiting worden overgenomen door het Oorlogsmuseum in Overloon. Die collectie bestaat uit een aantal zogenoemde diorama's met meer dan 150 poppen. Dat zijn ruimtes achter glas waarin scènes uit de Tweede Wereldoorlog zijn afgebeeld.

Niet alleen waren de deuren noodgedwongen dicht vanwege de coronacrisis, ook werd het museum twee jaar geleden getroffen door een inbraak. Daarbij werden nazi-parafernalia buitgemaakt, zoals helmen, uniformen en onderscheidingstekens. De waarde van die spullen bedroeg volgens het museum bijna een miljoen euro.