Podcast-uitgever Dag en Nacht in Deense handen

Een van de grootste podcast-uitgevers van Nederland, Dag en Nacht, komt in handen van de Deense abonnementsdienst Podimo. Het bedrijf begint volgende maand een eigen platform in Nederland.

Dag en Nacht bestaat sinds 2015 en heeft podcasts zoals Alle Geschiedenis Ooit, de politieke podcast Betrouwbare Bronnen, de Wie is de Mol-podcast Trust Nobody, Dipsaus en Een Podcast over Media.

Volgens het bedrijf wordt er elke maand 8 miljoen keer een podcast beluisterd. Het aantal luisteraars verdubbelt jaarlijks. Er wordt geld verdiend met advertenties. Ook heeft Dag en Nacht een donateursmodel dat 'Vriend van de Show' wordt genoemd. Welk bedrag gemoeid is met de overname, is niet bekendgemaakt.

'Een goede match'

"Wij hebben gewoon geld nodig om nieuwe shows op te zetten", zegt mede-oprichter Tim de Gier. "Dankzij deze samenwerking kan dat. Podimo had content nodig, dus het was een goede match."

Het is wel een match met een partij die weinig mensen in Nederland zullen kennen. Daar moet aan worden gewerkt. De Gier zegt dat ze dit willen doen door bekende makers aan zich te binden. Hij is kritisch over het huidige aanbod van apps. "Die delen heel weinig informatie, makers hebben daar weinig aan. Daarnaast zijn ze voor luisteraars ingewikkeld; er zitten allerlei functies in die je niet nodig hebt."

Enerzijds zal Podimo bekend aanbod bieden dat bijvoorbeeld ook bij Apple of Spotify te vinden is en anderzijds exclusief aanbod waarvoor betaald moet worden (5 euro per maand). Veel mensen zijn nog niet gewend om te betalen voor podcasts.

De komst van Podimo betekent dat het nog meer dringen wordt in de podcastmarkt in Nederland. De belangrijkste platforms zijn nu nog Spotify en Apple Podcast. Ook de NPO biedt via een app een luisteromgeving aan en NRC heeft ook een eigen audio-app. Het aantal apps dat je moet hebben om alles - inclusief exclusieve producties - te kunnen beluisteren wordt nu groter.

Daarbij is het zo dat NRC Audio, het luisterplatform van de krant, zijn exclusieve podcasts gratis aanbiedt. Spotify en Apple bieden podcastmakers de mogelijkheid om hun podcast - al dan niet gedeeltelijk - achter een betaalmuur te zetten.

Volwassen markt

"Podimo gaat ervan uit dat de podcastmarkt volwassen genoeg is en dat mensen willen betalen voor podcasts", zegt Alexander Klöpping. Hij adviseert het Deense bedrijf en heeft zelf ook een podcast bij Dag en Nacht. "Dit is denk ik het startschot voor een strijd met allerlei platforms."

Op de vraag of Klöpping denkt dat Podimo een succes wordt in Nederland, zegt hij dat veel afhangt van het marketingbudget en of het makers lukt hun achterban mee te nemen. Het is aan de makers of ze achter de betaalmuur gaan.