Inwoners Gaza uiten kritiek op Hamas in zeldzame online protesten

De Palestijnse Abdelrahman (20) leest een van zijn recente posts op Facebook voor: "Als je hier om de waarheid schreeuwt, word je gevangengenomen, gemarteld, gebroken en vernederd." De activist uit de Gazastrook is in zijn berichten kritisch op Hamas, de beweging die het in het gebied voor het zeggen heeft.

"Ik heb er lang over gezwegen, maar dat kan ik niet langer", zegt Abdelrahman. "Wat de consequenties ook zijn. Er is in Gaza geen enkel perspectief om wat van mijn leven of studie te maken, en dat is de schuld van de machthebbers hier. We hebben hier geen toekomst."

Abdelrahman is niet de enige die zich uitspreekt tegen Hamas. De afgelopen maanden klinken op onder meer Facebook en Twitter protesten tegen de organisatie, die van velen de schuld krijgt van de slechte leefomstandigheden in de Gazastrook.

De protesten op sociale media zijn een uiting van frustratie, zegt de Palestijnse opiniepeiler en hoogleraar politicologie Khalil Shikaki: "Het weerspiegelt de teleurstelling onder inwoners van Gaza. Hamas slaagt er niet in om hun levensomstandigheden te verbeteren."

Gazanen richten pijlen nu ook op Hamas

Hoe gevoelig de protesten liggen, blijkt ook tijdens het filmen in de Gazastrook. Nadat ik een activist en een vertegenwoordiger van Hamas heb geïnterviewd, krijgen we geen toestemming meer om te draaien. Interviews op straat zijn ons per direct verboden.

Het laat wel zien dat Hamas niet zit te wachten op kritische geluiden. De streng islamitische beweging, die door Israël en het Westen als een terreurorganisatie gezien wordt, voert sinds 2007 een straf bewind in de Gazastrook.

Sinds Hamas aan de macht is zijn de leefomstandigheden in het gebied ernstig verslechterd, vooral doordat Israël en Egypte de grenzen zo goed als afgegrendeld hebben. Er is nauwelijks werk en een voortdurend gebrek aan schoon water en elektriciteit. Voor medische noodgevallen moeten burgers vaak uitwijken naar Israël of de Westelijke Jordaanoever, iets wat lang niet altijd kan.

Daar komt nog bij dat de meeste jongeren in Gaza nog nooit ergens anders zijn geweest dan in de kleine Palestijnse enclave, die niet veel groter is dan tweemaal het eiland Texel. Slechts een enkeling krijgt permissie om het gebied te verlaten. Het is de reden dat velen de Gazastrook een openluchtgevangenis noemen, waarvan Israël en Egypte de sleutels hebben.

Veel Palestijnen geven Israël in eerste instantie de schuld van de ellende, of anders wel de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas, die vanuit Ramallah op punten samenwerkt met Israël. Maar een groeiende groep Gazanen richt zijn pijlen ook op Hamas, dat beschuldigd wordt van corruptie en wanbestuur.