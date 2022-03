Twee gewonden bij steekpartij in asielzoekerscentrum Almere

Bij een vechtpartij op het terrein van een asielzoekerscentrum in Almere zijn vanavond twee mensen gewond geraakt. Volgens de politie hoefde niemand naar het ziekenhuis.

Bij de vechtpartij werd gestoken. Het is niet duidelijk of een van de slachtoffers dat heeft gedaan, of iemand anders. De politie is in de buurt van het azc aan de Marathonlaan met een speurhond op zoek naar een steekwapen, schrijft Omroep Flevoland.

De vechtpartij ontstond na een ruzie op een nabij gelegen voetbalveld, zegt de politie.