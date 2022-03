Dijkverhoging en nieuwe dijken langs Maas in Limburg

De dijken van de Maas tussen Gennep en Mook in Limburg worden over een traject van 11 kilometer verhoogd. Ook wordt er 5 kilometer aan nieuwe dijken aangelegd. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten, meldt 1Limburg.

De maatregelen zijn nodig, omdat de dijken niet meer voldoen aan de norm die in 2017 is opgesteld. Bij de verhoogde dijken wordt uitgegaan van een kans op een overstroming van één keer in de 300 jaar.

Behalve de dijkverhoging komen er ook maatregelen om het gebied aantrekkelijker te maken. Zo komen er nieuwe wandel- en fietspaden aan het water, meer beplanting en Maasheggen, een speciaal soort gevlochten heggen.

Naar verwachting wordt in 2024 begonnen met de werkzaamheden, in 2026 moet het klaar zijn.