Vijf aanhoudingen voor mensenhandel in Assen

De politie heeft vanochtend in Assen vijf verdachten aangehouden voor verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Ze worden ervan verdacht vrouwen te hebben gedwongen tot prostitutie en het dealen van drugs.

Een 45-jarige man uit Assen wordt gezien als hoofdverdachte. Hij wordt verdacht van mensenhandel, zware mishandeling, verkrachting en het overtreden van de Opiumwet. Een 41-jarige man uit Assen en een 44-jarige man uit Nigeria worden ook verdacht van mensenhandel en het overtreden van de Opiumwet. Verder zijn twee vrouwen van 25 en 27 jaar uit Assen aangehouden. Zij worden verdacht van verkrachting en seksuele uitbuiting.

Invallen

Twee slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld. Een van hen heeft aangifte gedaan. De politie vermoedt dat er meer slachtoffers zijn en hoopt dat zij zich melden. "Het is moeilijk om je te melden als je in zo'n situatie zit. Wij hopen dat de overige slachtoffers de veiligheid voelen om zich te melden nu deze verdachten vastzitten", zegt een woordvoerder tegen RTV Drenthe.

De politie kwam de verdachten op het spoor na meldingen van buurtbewoners. Die klaagden over geluidsoverlast of drugsgebruik. Daarop is een onderzoek gestart waardoor uiteindelijk de vijf verdachten zijn aangehouden. Bij het onderzoek zijn zeven invallen in huizen in verschillende wijken van Assen gedaan. Het onderzoek loopt nog en de politie verwacht meer aanhoudingen te doen.